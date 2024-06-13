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プラダ　ラフィア　カゴバッグ
商品番号 F67063207775
商品名

プラダ　ラフィア　カゴバッグ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 16,758 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRADAかごバッグ伊勢丹で購入しました。ギャランティカードもあります。持ち手に少し黄ばみと毛羽立ちがあります。それ以外はいい状態です。ブルーとホワイトの夏らしいカラーです！サイズ広げた状態で外寸横46cm縦23cmマチ14cmぐらいです。けっこう入ります。ポケットも内側に5個あります。ストローバッグ
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