プラダ　ラフィア　カゴバッグ

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商品詳細
PRADAかごバッグ伊勢丹で購入しました。ギャランティカードもあります。持ち手に少し黄ばみと毛羽立ちがあります。それ以外はいい状態です。ブルーとホワイトの夏らしいカラーです！サイズ広げた状態で外寸横46cm縦23cmマチ14cmぐらいです。けっこう入ります。ポケットも内側に5個あります。ストローバッグ
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