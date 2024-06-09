アメスリカップインキャミ

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商品詳細
一回だけ試着しました。自分と合わないので出品します。素材構成表地:73%綿,27%羊毛裏地:98%レーヨン,2%ポリウレタンSIZEFreeSize身幅:32cm着丈:32cm定価9900円
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