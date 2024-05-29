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DURAS デュラス★パール付きトップス
商品番号 I226964139
商品名

DURAS デュラス★パール付きトップス
ブランド名 デュラス
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

試着のみ洗濯済み定価8500円タグは外しちゃったけど保管してあります(´∀`)胸元のパールは取り外し可能♪厚手の生地なので季節問わずに着回せると思います。裾に向けて広がった作りになっているのでスタイルも良く見えます♡売りきりたいのでまずは質問ください！
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