キャミソール　タグ付き

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商品詳細
☆色はチョコレート色で前の胸のあたりは少し濃い茶色です。生地は綿100％、前の色が違う胸あたりはポリエステルでサイズは9号です。☆サイズはだいたいですが着丈45cm、幅38cm、肩紐は12cmです。
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