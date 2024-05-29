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キャミソール　タグ付き
商品番号 O18220111002
商品名

キャミソール　タグ付き
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,964 円
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商品詳細

☆色はチョコレート色で前の胸のあたりは少し濃い茶色です。生地は綿100％、前の色が違う胸あたりはポリエステルでサイズは9号です。☆サイズはだいたいですが着丈45cm、幅38cm、肩紐は12cmです。
http://narcologia.ru/goods/freezer199898.html
http://narcologia.ru/goods/moisture676769.html
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