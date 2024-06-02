専用！！PINK HOUSE　キャミ・チュニック

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☆ご購入前に必ずプロフィールにお目通しお願い致します☆PINKHOUSEのキャミ・チュニックです。肩紐は長さ調節・変更可能です。ワンピースよりも短く、ブラウスよりも丈が長い作りなので、スキニーや、デニムパンツ、スカートなど、どのアイテムにも合わせやすいと思います。後ろ身頃にはゴム使用で着心地はいいと思います。着用回数は少ないのでとてもきれいな状態です。大切に保管しておりましたが、古着です。その点をご理解ご了承くださる方のご検討をよろしくお願いいたします。 ୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、まとめサイト等への引用を厳禁いたします。Unauthorizedduplicationisaviolationofapplicablelaws.柄・デザイン...無地カラー...ホワイトピンクハウスPINKHOUSEヴィンテージインゲボルグINGEBORGカネコイサオ