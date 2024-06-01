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8/27まで！！　IENA ストライプ　ノースリーブブラウス
商品番号 U13354542750
商品名

8/27まで！！　IENA ストライプ　ノースリーブブラウス
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★8/27までの期間限定価格です。★お値下げ不可です。イエナ　ストライプフリルノースリーブブラウス¥13,200税込ブルー　青使用感なく美品です。小さく畳んで梱包いたします。【2021SS】IENA大人気のコットンフリルシャツブラウスが夏向きのノースリーブバージョンになって登場！一枚着ですっきりきれいに着れるサイズ感です。もちろんカーディガンやプルオーバーを重ねて着るのもおすすめです。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：なし裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【スタッフ着用コメント】《スタッフB》年齢:30代後半/身長:155cm/体型:普通/普段サイズ:S/着用サイズ：FREEサイズ感：ヒップはまるっと隠れます。身頃は大きすぎる感じはないですがアームはけっこう開いてます。素材感：さらっとしたコットン素材。ドライタッチな手触りで夏も涼しく着れそうです。お洗濯後もすぐに乾きそうです。着用感：風通しも良さそうなので1枚でさらっと着れそうです。脇回りは開いてるのでインナーはしっかり着た方が良さそうです。《hareko》年齢:30代前半/身長:165cm/体型:細身/普段サイズ:S～M/着用サイズ:FREEサイズ感：袖丈は肩が完全に隠れます。着丈はヒップが隠れるくらいになりました。首は詰まったデザインですが、シルエットにはゆとりがあり体の線を拾いません。素材感：さらさらとした手触りの生地。少しハリがあります。きちんと見えする印象の素材感。着用感：長すぎない着丈なので、そのままさらりと着られます。生地に厚みが無いので、ボトムにインしやすいところも◎＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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