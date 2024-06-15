リモワ トパスゴールド(63L)2輪スーツケース ゴールド

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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···ゴールド型番916.6310年前に楽天で購入。大きな凹みはありますが、使用上問題ないと思います。□商品詳細■品名：RIMOWATOPASGOLDリモワトパーズゴールド916.6363L2輪スーツケース■カラー：ゴールド■サイズ：67×47×25cm■付属品：ディバイダー■コメントRIMOWATOPASGOLDリモワトパーズゴールド63L2輪スーツケーススーツケース容量···61〜80Lカラー···ゴールド
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