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vintage デザインピアス
商品番号 C14656420729
商品名

vintage デザインピアス
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,994 円
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商品詳細

■サイズ詳細全体高さ約9.5トップ長さ約7トップ幅約2.5素人採寸ですので多少の誤差がある場合がございます。■状態B\u003cS\u003eデッドストックや、使用感が極めて少ない状態。\u003cA\u003e若干の使用感はあるが、状態の良いUSED。\u003cB\u003e使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れはない。\u003cC\u003e部分的に目立つ傷や汚れ、使用感がある状態。\u003cD\u003e全体的に状態が悪く、汚れや傷が目立つ状態
http://narcologia.ru/goods/enquire100289.html
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