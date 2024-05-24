新品未使用PRADA ノベルティ　ショルダーバッグ

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タグ付きプラダノベルティショルダーバッグ横が26cm縦が21cmマチ16cmショルダー約42cm約120cm【状態】新品 未使用【注意事項】こちらは海外の並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入したものです。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。お使いのモニター環境により、色の見え方が異なる場合がございます。素人採寸ですので、多少の誤差があります。予めご了承ください。私たちは通常の袋で商品を発送しています、ご了承いただけますようお願い申し上げます宜しくお願い致します。