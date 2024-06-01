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【美品】CI-VA チーバ 2WAY ショルダーバッグ
商品番号 G22695406091
商品名

【美品】CI-VA チーバ 2WAY ショルダーバッグ
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···キャメルCI-VAチーバ2WAYショルダーバッグサイズタテ　35ヨコ　39マチ　18購入時、5万円くらい数回のみ使用しましたが、付属の袋に入れて保管していました。
http://narcologia.ru/goods/scissoring518796.html
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