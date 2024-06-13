新品MARNIマルニフラワーカフェ ハンモックバッグ

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状態:新品未使用タグ付きカラー:マルチストライプ付属品:MARNIタグ、MARNI保存袋コロンビアの職人が昔ながらの手織り機で、一枚ずつ丁寧に編上げたバッグは、U字型のハンドルに巻き付くロープ状のディテールがポイント。その温もり溢れる表情はもちろんのこと、A4サイズもすっぽり入る収納力や、手織り生地ならではの軽量さを叶えた、デイリーにぴったりな機能性を備えています。素材:ポリエステルサイズ:W37cm,H40cm職人によるハンドメイドのため形が不揃いな場合があります。また品質にも個体差がありますのでご了承下さいませ。よろしくお願い致します。※こちらは並行輸入品となっておりますので縫製の甘い部分や、細かい汚れなどがあることもありますので、国内正規品、完美品をお求めの方はご遠慮ください。生地は海外生産のため、店頭商品に比べて、多少のサイズの誤差、縫製が粗い場合がございます。