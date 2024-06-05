HERMES エルメス 長財布　ライム　アザップロングシルクイン　ヴォーエプソン

ご覧頂き有難う御座います♪撮影用に大手リユースショップより美品(※鑑定済み正規品)を購入致しました。手袋をはめて室内撮影にて1度使用しております。全体的に使用感は御座いますがとてもキレイな美品のお品になります。色やダメージ等、出来るだけ御確認頂ける様に写真を掲載しております。(※写真は、全て実物になりますのでよくご覧になりご理解のある方のご購入をよろしくお願い致します。)[ブランド]エルメス（HERMES）[カラー]イエロー系(ライム)/シルバー金具(※出来るだけ実物に近い色になる様撮影しておりますが、ご覧頂くパソコン・モニターにより、色合いが若干違って見える場合が御座います。)※1枚目の写真が1番実物に近い色になります。[モデル]アザップロングシルクイン[刻印]C刻印[サイズ][縦]約10.5cm[横]約20cm[マチ]約1.5cm(※多少の誤差が生じる場合が御座います。)[素材]ヴォーエプソン[仕様]開閉式：ファスナー内側：カードポケットx12、小銭入れx1、オープンポケットx2、札入れx2[付属品]保存箱(傷あり)■状態・コンディション外側：ファスナープルの根本に黒ずみが御座いますがコバ割れ、ヘタり等なくとてもキレイな状況です。ファスナー周り全体に擦れ、汚れ、毛羽立ち、角スレ等御座いますが表面レザー部はキズ等無いとてもキレイな状態です。内側：新品同様とてもキレイな状態です。小銭汚れ等無し。(※写真は、全て実物を掲載しておりますので上記部分など全てご確認頂けます。)◉発送は、1〜2日を心掛けております。◉お値段交渉は、即購入の方のみとさせて頂きますのでご理解の程宜しくお願い致します。◉写真や説明分をよくご確認された上でご理解のある方のみのご購入をよろしくお願い致します。【うさちゃんの商品】#うさちゃんの断捨離広場カラー···イエロー系(ライム)財布形···長財布(ラウンドジップ)素材···本革(ヴォーエプソン)



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