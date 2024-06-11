ツイードジャケット　ジャケット　新品　17号

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新品未使用です。17号と表記されてますが、着た感じはXLからXXLに感じます。参考程度にされてください。自宅保管してましたので気になる方はご遠慮ください。定価10780円入学式のためイオンスタイルで定価で購入しましたが、他のスーツセットを購入したため未着用のまま保管していました。当分着る予定は無いので出品致します。畳んで保管していたので、多少の折れがあります。畳んで発送になりますので、このまま発送させていたますが、アイロンでとれると思います。ご質問等ありましたらお気軽にお願いいたしますm(__)m！