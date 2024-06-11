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【新品未使用】no jean 裏ボア キルティングコート
商品番号 V51217299406
商品名

【新品未使用】no jean 裏ボア キルティングコート
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます✿︎˘︶˘✿︎).。.:*♬︎*゜ノージーンキルティングコートです。新品未使用・タグ付きカラー:ネイビーサイズ:M肩幅約40㎝身幅約50㎝袖丈約59㎝着丈約75㎝素人採寸の為、若干の誤差はご容赦ください。定価¥7,568円(税込)⚠︎袖部分はボアがございません(写真9枚目)大人ナチュラルなキルトジャケット。ボア裏地使いで軽いのに暖かなアウター。パイピング使いがさりげなくおしゃれ。フード付きで後ろ姿がさりげなく可愛い大人ナチュラル服がお好きな方におすすめのアウターです。新品未使用品になりますが完品をお求めの方、梱包・発送の際のたたみじわ等が気になる方はご購入をお控え下さい。自宅保管にご理解頂ける方よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/cowpox972139.html
http://narcologia.ru/goods/procurement134533.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate578077.html
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