新品★ポレーヌ POLENEBeri ショルダーバッグ ハンドバッグ ブラック

ご覧いただきありがとうございます！ホワイトPOLENEポレーヌショルダーバッグ2Wayバッグショルダーとしてもハンドバッグとしても使用可能です。ショルダーストラップ109cm調節可カラー：ブラックサイズ：23㎝×21㎝×10㎝※素人寸法の為多少の誤差はご了承ください。付属品：保存袋、タグ付き写真の通り新品未使用、即購入可能です。検品の為だけに開封済み。海外並行輸入品のため、完璧を求める方や神経質な方は、ご購入をお控え下さい。カラー...ブラック#POLENE#POLENENuméroDix#Beri#ポレーヌ#ショルダーバッグ#トートバッグ#ハンドバッグ#2wayバッグ



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