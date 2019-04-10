【未使用】セレクトショップカゴバックグレー

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某セレクトショップにて購入してから未使用のまま保管しておりました。色違いの赤と紺を持っており、こちらのグレーは出番が無いのでたくさん使って頂ける方に是非(^.^)colorグレーsize縦全長(手持ち含む)約42.5縦(手持ち除く)約26横約45底約30手持ち縦約16.5初めは少し硬めに感じますが、私の使っているカゴは使用しているうちに馴染んで柔らかくなっています。たっぷりと荷物が入り使い勝手抜群ですが、あまり荷物を入れてしまうと手持ちの部分が天然素材の特有の毛羽立ちが気になり、手持ちの部分にバンダナやストールを巻き付けて使用しています。市販のハンドルに巻き付ける皮等を付けても持ちやすいと思います(^。^)未使用品ではありますが、自宅保管の為、中古品にご理解のある方のご検討をよろしくお願い致しますm(__)m#カゴバッグ#サイザル#サイザルバッグ#ユナイテッドアローズ#ドゥーズィエムクラス#フリークストア#アパルトモン#ビームス#ビューティーアンドユース#IENA#シップス#NOBLE#スピックアンドスパン#ジャーナルスタンダード#ナチュラル#ナノユニバース#アダムエロペ#トゥモローランド#ユニクロ#ザラ#ZARA#マーガレットハウエル