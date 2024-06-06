ゴシック ケープ風 ワンピース

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商品詳細
ワンピースミディアム丈レースフィッシュテールケープ風アンティークドールゴシックFavoriteゴシックレースケープ風ワンピース【2022年2月中旬予約開始】2回程着用しました定価…¥19778袖丈···長袖季節感···春、秋、冬●サイズ【M〜L】肩幅35cm身幅46cm着丈前97cm後115cm袖丈61cmアームホール24cmウエスト33〜45cm袖幅21cm・平置きでの採寸です。１〜３cmの誤差がでる場合がございますのでご了承下さい。・お品物によってタグの表記と異なる場合もございます。●素材コットン＊表記と異なる場合がございます●生地の伸縮ウエストのみ伸縮します●生地の透け感透けません●裏地なし●カラー黒×白。青×黒、ピンク×黒●モデル身長160cm●重量914g#ワンピース#ミディアム丈#レース#フィッシュテール#ケープ風#アンティーク#ドール#ゴシック#Favorite#ゴシックレースケープ風ワンピース袖丈···長袖
http://narcologia.ru/goods/marshal863380.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper495609.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi202047.html
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漆黒の護衛者のゴシックワンピースとゴシックケープ
漆黒の護衛者のゴシックワンピースとゴシックケープ – ManusMachina
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◆受注商品◆十字架付き後長ゴシック調ケープ+ゴシックフェミニンロングワンピース：黒×黒ストライプ - MARBLE ~online shop~
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漆黒の護衛者のゴシックワンピースとゴシックケープ – ManusMachina
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