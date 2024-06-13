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レディースL PLATANE アンゴラ混 トグルボタン ニットコート グレー
商品番号 A49857176838
商品名

レディースL PLATANE アンゴラ混 トグルボタン ニットコート グレー
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PLATANE、ニットコートです。トグルボタン、裏地なし。サイズ:L平置き実寸(cm)→肩幅51、身幅56、袖丈55、着丈79cm程度(多少の誤差はご容赦ください)素材:毛90(内アンゴラ20)、ナイロン10状態:多少の毛羽感毛玉等風合い。大きなダメージなど見られません。
http://narcologia.ru/goods/browse213591.html
http://narcologia.ru/goods/freshman738056.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce675355.html

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