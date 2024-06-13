美品】 オーストリッチ ハンドバッグ ダチョウ 本革 ベージュ 0172 ...

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商品詳細
・この度は、数ある中からKNshopを お選び頂き誠にありがとうございます！・ご覧頂きました商品の他にも 色々なネクタイを取り揃えております！ 是非、見ていって頂けたらと思います♪ #KNshop←←←・値下げ交渉させて頂いておりますので、 お気軽にお声掛けください^^●カラー・柄●・ベージュ無地※写真の撮影環境やお使いの端末によって、 現物と色味が異なる場合がありますので ご了承の上お買い求め下さい。●サイズ●・縦 約14cm 横 約28cm 底 約11cm※素人採寸ですので多少の誤差がある場合が ございますのでご了承下さい。●素材●・オーストリッチダチョウ●コンディション●・A【ランク詳細】S・・・新品もしくは未使用品SA・・・ほとんどダメージがなく、状態の良い商品 です。A・・・多少の小傷・汚れ等はありますが使用感の 少ない綺麗な商品です。(美品)B・・・一般的な中古品で、多少ダメージが出ており ますが、まだまだご使用いただける商品です。C・・・使い込まれた中古品で目立つ傷や汚れなどの ダメージがある商品です。D・・・全体的に状態が悪い商品です。※新品未使用ですが自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。⚫購入場所⚫・大手ブランド専門SHOP・古物商許可済みの真贋済み商品のみ 取り扱っているリユース業者・他にも、 GUCCI（グッチ）FENDI（フェンディ） ErmenegildoZegna（エルメネジルド・ゼニア) HERMES(エルメス)YSL（イヴ・サンローラン） PaulSmith(ポールスミス)dunhill(ダンヒル) burberry(バーバリー) CalvinKlein(カルバンクライン) ChristianDior(クリスチャンディオール) GIVENCHY(ジバンシイ)CELINE(セリーヌ)…etc も販売しておりますので、是非ご覧下さい！#パーティー#忘年会#新年会#同窓会#結婚式#二次会#卒業式#入学式#バレンタイン#ホワイトデー#誕生日0427
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