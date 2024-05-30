ディオール ブックトート ミディアムバッグ カナージュ シアリング

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商品詳細
DIORBOOKTOTEバッグミディアムカナージュシアリング(36x27.5x16.5cm)商品番号:M1296ZMBU_M15I«商品状態»国内ディオールブティックにて購入いたしました。2度ほど使用しましたが新品未使用品に近い状態です。国内ではオンラインブティック完売ディオールブティック完売しており手に入らない状態です。2023年10月6日時点値引き交渉に応じますのでお気軽にご連絡くださいマリア・グラツィア・キウリが発表した「ディオールブックトート」は、ディオールの美意識を語る上で今や不可欠なスタイル。毎日必要なものをすべて収納できるようデザインし、「カナージュ」モチーフが映えるアイスカラーのシアリングで仕立てました。フロントにChristianDiorParisシグネチャーを添えてアクセントをプラス。メゾンならではのサヴォワールフェールを体現したこのミディアムトートは、ハンドバッグまたはショルダーバッグとしてお使いいただけます。【仕様】フロントにChristianDiorParisシグネチャーダストバッグ付きイタリア製
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