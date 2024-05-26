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シャネル　長財布　キャビアスキン
商品番号 A52990164073
商品名

シャネル　長財布　キャビアスキン
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 7,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャネル　長財布　キャビアスキンカラー···ブラック素材···本革柄・デザイン···無地財布形···長財布ハワイのアラモアナのCHANELで約14年前に購入6年ほど使用せず保管していました。※すり替え防止の為、返品はお断りさせていただいております。カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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