☆美品☆エムズグレイシー サイドリボンワンピース

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たくさんの洋服を出品していきますので是非フォローしていただけると嬉しいです♪なるべく早くお渡ししたいとは思いますが、連休で出かけている場合等があるため4～7日で設定しておりますので余裕をもって購入してくださると助かります。まとめ買いをご希望の方は購入前にお知らせください。その他の出品はこちら→#★mamakashop★M'SGRACY/エムズグレイシーピンクサイズ42着丈92cm肩幅35cm身幅44cm袖丈16cmタイトル以外の小物類(バッグネックレスetc)やシューズ類(ブーツパンプススニーカーミュールetc)はコーディネートの参考商品ですので付属しません。なるべくコーディネートをお楽しみいただけるようセットアップのコーディネートや、ワンピース、コート、スカート、ブラウス、パーカ、パンツ、ジャケット、デニム類など幅広く出品していきます。お受験・入園式・入学式・結婚式・パーティー・卒園式・卒業式・謝恩会・お宮参りなどセレモニーやフォーマルの場に必要なコーディネートもたくさん出品しています。単品でのお値下げは難しいですが似たようなテイストのM-PREMIER(エムプルミエ)ANAYI(アナイ)theory(セオリー)や、その他多数のブランドを出品しており、おまとめでしたらお値引きさせていただきます。