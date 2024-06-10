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ロンシャン　プリアージュ
商品番号 X96360831203
商品名

ロンシャン　プリアージュ
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 2,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入数回の使用です色　ガンメタルサイズ　26×40×15（素人採寸）ハンドル　約51肩掛け可コンパクトにして発送します素材···ナイロンカラー···グレー
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