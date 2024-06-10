Christian Dior象牙モチーフペンダント アイボリー×シルバー

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商品詳細
クリスチャンディオールの象牙モチーフのペンダントネックレスです。サイズ モチーフ部分 幅(約)1.1cm長さ(約)1.5cmチェーン (約)37.5cm〜44cm(アジャスター含む)付属品 箱1度試着のみ自宅保管に付き画像を￼ご確認の上、ご購入お願い致します。クリスチャンディオール Dior象牙 ロゴシルバー アイボリー ペンダント ネックレス材質···SV925
http://narcologia.ru/goods/conception668357.html
http://narcologia.ru/goods/slide23587.html
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