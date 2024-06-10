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Christian Dior象牙モチーフペンダント アイボリー×シルバー
商品番号 I17858166039
商品名

Christian Dior象牙モチーフペンダント アイボリー×シルバー
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 18,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クリスチャンディオールの象牙モチーフのペンダントネックレスです。サイズ　　　モチーフ部分　幅(約)1.1cm長さ(約)1.5cmチェーン　　　(約)37.5cm〜44cm(アジャスター含む)付属品　箱1度試着のみ自宅保管に付き画像を￼ご確認の上、ご購入お願い致します。クリスチャンディオール　Dior象牙　ロゴシルバー　アイボリー　ペンダント　ネックレス材質···SV925
http://narcologia.ru/goods/conception668357.html
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