

Christian Dior象牙モチーフペンダント アイボリー×シルバー-



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Christian Dior象牙モチーフペンダント アイボリー×シルバー-

クリスチャンディオールの象牙モチーフのペンダントネックレスです。サイズ モチーフ部分 幅(約)1.1cm長さ(約)1.5cmチェーン (約)37.5cm〜44cm(アジャスター含む)付属品 箱1度試着のみ自宅保管に付き画像を￼ご確認の上、ご購入お願い致します。クリスチャンディオール Dior象牙 ロゴシルバー アイボリー ペンダント ネックレス材質···SV925