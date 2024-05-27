バーミキュラ ライスポット PH23A

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商品詳細
バーミキュラライスポットPH23A5合炊き覚えていませんが3～4年前に購入保証期間は切れていると思います。動作確認済【状態】大きな破損は見当たりませんが20回位使用している為、使用に伴う傷・スレ・汚れ等があります。特に鍋は使用感があります。画像でご確認下さい。お送りするものは画像で写っているもの一式です。
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