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バーミキュラ ライスポット PH23A
商品番号 H24238664070
商品名

バーミキュラ ライスポット PH23A
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 15,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーミキュラライスポットPH23A5合炊き覚えていませんが3～4年前に購入保証期間は切れていると思います。動作確認済【状態】大きな破損は見当たりませんが20回位使用している為、使用に伴う傷・スレ・汚れ等があります。特に鍋は使用感があります。画像でご確認下さい。お送りするものは画像で写っているもの一式です。
http://narcologia.ru/goods/ordering157479.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement422599.html
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