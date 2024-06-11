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【※値下げ※】icedandy
商品番号 B96547579117
商品名

【※値下げ※】icedandy
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 12,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回使用していますが長続きしなかった為、出品します。全て揃っており、あまり使用していない為、美品です。仕切りも揃ってます。また、アタッチメントは1つしか開封していないため、残り2つは新品、未使用です。動作確認済み。可能な限り除菌シートで消毒して発送します。しかし、自宅保管のため、神経質な方はご遠慮下さい。購入後の返品やクレームなどは対応し兼ねますのでご了承ください。追加の写真希望や質問、値下げなど何かありましたらご連絡ください。宜しくお願い致します。#脱毛器#脱毛#セルフ脱毛#夏に向けて肌見せ#notime#値下げ
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