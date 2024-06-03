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ドクターアリーヴォ　ゴースト　プレミアム　美品
商品番号 E43257561744
商品名

ドクターアリーヴォ　ゴースト　プレミアム　美品
ブランド名 Espare
特別価格 税込 27,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Dr.ArrivoGhostPREMIUM正規品、シリアルナンバー付きです。エステ店で購入しました。15回程度使用しています。付属品本体、ACアダプター、取扱説明書、専用ケース、P.Eザクイーン(高保湿美容液)※動作確認済み※保証書付きですが、期限が切れています。購入店や、お客様名の欄はペンで塗りつぶしてお送りしますのでご了承ください箱に入れて保管しておりましたので状態は良いですが、自宅保管なので多少の傷や汚れがあります。美容液の残量は5枚目の写真にてご確認ください。中古品にご理解いただける方のご購入をお待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful195451.html
http://narcologia.ru/goods/waveform133117.html
http://narcologia.ru/goods/composite143754.html
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