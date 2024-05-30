超最新版✨　ケノン脱毛器　ver8.6エムテック

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超最新版！極美品✨ ほぼ未使用❗️試し打ちのみのほぼ未使用✨スーパープレミアムカートリッジ2搭載‼️ver8.5までのスーパープレミアムよりパワーアップ✨ご覧いただきありがとうございます^_^2022年4月発売最新シリーズのケノン脱毛器ver.8.6です❗️お色はケノン1番人気の艶消しマットブラックです✨2023年3月購入❗️残数は下記に記載✨スーパープレミアムカートリッジの縁にケノン特有の焦げ付きがありますが脱毛出力が高い証拠です。 使用、衛生面には問題ございませんし、肌に触れる部分には焦げ付きございません^_^定価7万円で購入❗️動作確認済み。付属品○本体○サングラス○電源コード○説明書○保冷剤○スーパープレミアムカートリッジ2✨カートリッジ未使用✨スーパープレミアムカートリッジ2✨✨残数レベル1300万回 に対して299万5630回レベル1050万回に対して49万9271回スーパープレミアムカートリッジさえあれば約300万回使用できるので替えカートリッジを用意する心配がないので便利で大変お得です♪ご家族のみなさん友人、知人などと共有しながらお使いいただくのもありですね❗️全てアルコール除菌して出品いたしておりますが、中古品である事をご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。#ケノンver8.6♯ケノンver8.4ケノンver8.5♯ケノン♯脱毛器♯スーパープレミアムカートリッジ♯ストロングカートリッジver8.612-26部位···全身電源方式···交流式防水···防水機能なしタイプ···その他