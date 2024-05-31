ディープコーンステアリング　レッドxネオクローム 35cm 35Φ

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商品詳細
スポークがネオクロームのステアリングとなります。サイズは直径350mmとなります。ピッチはOMP\u0026MOMOピッチ(70mm)となりますので対応の車種別ボスをご用意ください。付属品は、本体以外にホーン、ホーンカバー、ホーンハーネス、六角レンチ、取り付けボルトが付属しておりますのでこのままお取り付け可能です。ドリフト、スタンス、JDM、USDM、ヘラフラ等お好きな方やスカイライン、ＧＴ－Ｒ、スイフト、シビック、アルテッツァ等お乗りの方にもお勧めです！
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