車検R6,8まで！楽々オートマ軽トラ　平成18年式 キャリイ　DA63T

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軽トラック研究会 キャリイ 軽トラック研究会 キャリイ



キャリイトラックの車検に向けて・da63t・キャリーに関するカスタム ... キャリイトラックの車検に向けて・da63t・キャリーに関するカスタム ...



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対車検！！キャリイを車検対応車両にする。その①（スズキ キャリイ ... 対車検！！キャリイを車検対応車両にする。その①（スズキ キャリイ ...



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楽々オートマ軽トラ キャリイ DA63T★エアコン★パワステ★三方開★修復歴無し★オートマ車内外装は年式距離相応で凹みや傷等有ります。フロントガラス割れあります。エンジン、ミッション、エアコン等は正常作動致します。修復歴無しのお車となります。リサイクル料金も含めた金額となります。なお、陸送の手配は購入者様でお願いいたします。走行距離200,000km