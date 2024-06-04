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車検R6,8まで！楽々オートマ軽トラ　平成18年式 キャリイ　DA63T
商品番号 Q84262829562
商品名

車検R6,8まで！楽々オートマ軽トラ　平成18年式 キャリイ　DA63T
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 62,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楽々オートマ軽トラ　キャリイ　DA63T★エアコン★パワステ★三方開★修復歴無し★オートマ車内外装は年式距離相応で凹みや傷等有ります。フロントガラス割れあります。エンジン、ミッション、エアコン等は正常作動致します。修復歴無しのお車となります。リサイクル料金も含めた金額となります。なお、陸送の手配は購入者様でお願いいたします。走行距離200,000km
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate350048.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate805377.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical193701.html
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