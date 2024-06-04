MAQSスプリングid63.62／180センチ/28k



ID62 ID63 H180mm 4K～28K MAQS 2本セット 車高調 直巻 直巻き スプリング バネ-MAQs公式オンラインショップ



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ご覧頂きありがとうございます。MAQSのバネになります。サイズ…180mm28キロID62.32本使用期間は1年ほどになり、使用上問題はありません。車高上げやバネレート変更などにもってこいかと思います！用品の種類···車高調整対応車種メーカー···汎用