MAQSスプリングid63.62／180センチ/28k

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。MAQSのバネになります。サイズ…180mm28キロID62.32本使用期間は1年ほどになり、使用上問題はありません。車高上げやバネレート変更などにもってこいかと思います！用品の種類···車高調整対応車種メーカー···汎用
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