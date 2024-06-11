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10系アルファード RS-R Black-i 車高調。
商品番号 S82122566266
商品名

10系アルファード RS-R Black-i 車高調。
ブランド名 アールエスアール
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10系アルファードRS-RBlack-i車高調。リア２本押し込み抵抗あり、自力戻りあり。フロント2本バネが組まれている為、バラしてチェックは行っておりません。ショックオイルもれなどは無いと思います！あくまでも中古品ですので神経質な方などは入札をお控え下さい！写真に載ってるのが全てです！取り外した車両の詳細取り付け期間や走行距離等は不明です。中古品ですのでNC.NRお願い致します。
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