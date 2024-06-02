❤︎マシュマロみたいなふわふわにゃんこ メモ❤︎ サンリオ メモ帳 ...

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マシュマロみたいなふわふわにゃんこのメモになります。新品未開封品です。2006年にデビューした時の商品だったと思います。すごく好きなキャラクターで、コレクションしていた分の未開封品を出品する事にしました。手放すのが惜しくかなり高めの設定にしていますが、値下げはご遠慮ください。ポケットに切り込みが入っていて、ポッケに手を入れる事が出来る、とってもかわいい商品です。自分用の同じメモで、写真を撮ってみたので写真5枚目を参考にしてください。★素人による保管になりますので、写真4枚目のような多少の折れ等、細かい点気にされない方のご購入お願いします。よろしくお願いします。______________________________サンリオグッズ多数出品中です。#teatimeのサンリオグッズ______________________________#Sanrio#サンリオ平成レトロレアグッズ種類···メモ帳