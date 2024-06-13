z900rs ローダウンキット

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商品詳細
z900rsのローダウンキットのサイドスタンドと、リンクプレートになります。メーカーは、サイドスタンドはARCHIで、リンクプレートは、デイトナです。ローダウンは20ミリです。距離は３０００キロの車両から外しました。
http://narcologia.ru/goods/rouge870210.html
http://narcologia.ru/goods/traverse154726.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation874421.html
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