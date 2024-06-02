ラップポンブリオ 介護用自動ラッピングポータブルトイレ

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水を使わず、臭いも漏らさず、排泄物を密封微生物（細菌）も遮断する新しいラップシステムです。母の介護で購入しましたが使うことが無くなったので出品します。使用年数は2年ほどで消毒洗浄し2年ほど保管しておりました。消耗品としてフィルムカセットを3個とトイレットペーパーホルダーをおつけします(写真にあるトイレットペーパーは撮影のためでお付けできません)カタメルーサはありませんが自分は猫用のトイレで流せる紙の砂を使っておりました。付属品はジグリンと電源ケーブル、フィルムカセット3個、トイレットペーパーホルダー、取扱説明書になります。もし便座の臭いや衛生面で不安な場合は交換の便座セットをオンラインショップで購入できますので購入してお使いください。商品関しての質問やご希望が有ればメッセージを下さい。介護、トイレ、清潔、災害、ポータブルトイレ、