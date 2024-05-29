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ディプティック プラグインディフューザー＋ミモザリフィルセット
商品番号 D78378344304
商品名

ディプティック プラグインディフューザー＋ミモザリフィルセット
ブランド名 ディプティック
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディプティックプラグインディフューザーとミモザのリフィルセットです。未使用でミモザのリフィルも未開封です。プラグに差し込み電源を入れると空気の力を利用して￼香りのカプセルに詰め込まれたフレグランスを放ちます。前面のグリッドに軽く触れるだけで簡単に起動、停止が可能です。お部屋から別のお部屋に簡単に持ち運べます。使用した香りがディフューザーに移らないため、お好きな時に、他の香り（全９種類）のカプセルに交換することができます。香りのカプセルは連続して使用した場合、40時間使用可能です。また、ディフューザーにセットした状態で保管した場合、香りは3ヶ月持続します。ディフューザ一を使わない時は香りのカプセルを取り出して密封袋に戻し、香りを保つようお勧めします。密封袋では香りのカプセルは室温で最大18ヶ月まで保管することができます。ミモザ：南仏グラースから近いタヌロン山塊ではミモザの花（mimosas）が満開です。陽光に恵まれた黄金色がどこまでも広がり、小さな花はベルベットのように優しい、そしてどこかしら蜜のようなノートによってあたりを包み込んでいます。定価ディフューザー¥17,380リフィル¥6,600セットで¥23,980正規品フランス製未使用きちんと梱包して発送いたします箱の角に多少痛みがあります（画像6、7枚め）、ご了承ください#ディプティック#diptyque#プラグインディフューザー#ディフューザー#ミモザ使用場所···部屋・玄関、トイレ、たんす・クローゼット種類···車用ディフューザー香り···その他
http://narcologia.ru/goods/sepulchral145532.html
http://narcologia.ru/goods/conception570057.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox671039.html
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