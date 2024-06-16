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- シャネル CHANEL オー タンドゥル オードゥ 100mL EDT*
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商品詳細
★いらしゃいません、ご覧いただきありがとうございますm(__)m★商品状態：新品未開封★内容量：100ml★購入時期：2023年8月★海外からの並行輸入品となりますので,ご理解とごお願い致します。細かいことまで気にされる方はお控えくださいませ。【商品説明】まるいボトルに入ったフローラルフルーティーノートのフレグランス。愛おしいほどの優しさで包み込む香りが、ハッピーとファンタジーあふれる世界への扉を開きます。★24時間以内発送いきなりご購入OK(^^♪
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