【即購入⭕️】katoji カトージ バウンサー ターン360° 人気 グレー

2023年1月にこちらで購入しました。購入後2、3ヶ月程お昼寝時や日中過ごす際に使用していました。新生児から体重15kgまで使用可能。360度回転できるバウンサーで、ロッキングチェアとしても使用可能です。座面は脚の向きを変えずに方向を変えられるため便利です。※購入時すでにロックがかからなくなっておりましたが、使用には問題なく、そのまま使用していました。座面のシートはタオル地とメッシュ地のリバーシブルになっています。※タオル地はやや毛羽立ちや毛玉ができていますが汚れは見られません。メッシュ面は写真のように端が黄ばんで見えますが、中のスポンジが黄色です。座面のシートは洗濯済みです。白色がややくすんでおり、多少汚れあります。(4枚目写真ご覧下さい)取扱説明書付属致します。中古品・自宅保管のためご理解頂ける方のみご購入お願いします。



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