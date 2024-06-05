スクワイヤー ストラトキャスター Fenderペグ USAパーツ カスタム多数 ...

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2002年製SquierStratocasterのカスタム品です。中古で入手した物のパーツをグレードアップして使用していました。✅カスタムポイントペグ：FenderAmericanStandardTuningMachinesブリッジ：FenderBigBlockVintage-Styleピックアップ：AlnicoVセレクター：OAK5wayswitchコントロールポット：CTS250kΩAカーブ×3コンデンサー：OrangeDrop716P0.047μF配線材：USAClothWireピックガード：MontruexUSASC72WHITE3PLYフレット残9割、ラージヘッド、ネックはストレート。トラスロッド余裕あります。パーツ類は上記の通り新品に交換していますのでガリなどありません。多くのパーツをFenderUSAのストラトで使用されている物に変更しています。ピックアップはワンランク上のSquierStandardStratocasterのアルニコVに載せ替えています。ピックガード裏にはノイズ低減のためのアルミテープを貼りました。入手時からボディにザグリが追加(SSSからHSH)されていました。目立つ傷はパテとラッカー塗料で補修し、全体的にバフがけしています。画像にてご確認下さい。✅セッティグなどネックもサラサラで握りやすく、弦高低めのフローティングに設定しています。スクワイヤーは新品だとかなりの部分で調整が必要ですがこちらは即戦力としてお使い頂けます。音に関してもカスタムの効果はかなりあったと思っています。パーツ代だけでもかなりかかっているのでお得かと思います。✅内容物・ギター本体(3.4kg)・アームバー・汎用ソフトケース✅発送についてらくらくメルカリ便160サイズでお送ります。梱包はソフトケースに入れた上で全体をプチプチで巻き、ギター用のダンボールで発送致します。✅注意事項・あくまでも中古品です。神経質な方や完璧なものを求める方は購入をお控え下さい。・購入者様都合での返品はトラブル防止のためお断りさせて頂きます。・不明な点などありましたら購入前にお気軽にコメント下さい。その他の楽器→#Q楽器一覧タイプ...ストラトキャスタータイプ