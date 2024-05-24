ファミリア　ウール　ニット　100㎝

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商品詳細
母が昔購入した物で恐らく着用しないまま保管しておりました。handknit(手編みのもの)とタグに表示があり、このタグのお品はなかなか見かけません。しっかりとしたお作りで、現行品では再現出来ないクオリティかと思います。長年桐タンスで保管していた物、恐らく未使用品の旨ご了承いただける方よろしくお願いします。#他の100㎝のお洋服もご覧いただけると嬉しいです♪プロフィールご確認お願いします◡̈❁柄・デザイン···その他カラー···グレー素材···ウール季節感···秋、冬旧タグ レトロ ヴィンテージ レア 希少
http://narcologia.ru/goods/Adder242975.html
http://narcologia.ru/goods/procurement137533.html
http://narcologia.ru/goods/browse530291.html
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