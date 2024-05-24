【2018正規購入】wde トークアロング　セット

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２０１８年に正規購入したものです。☆カード35番以降は未開封です。1〜34は使っていたので小傷、軽い折れあります。動作に影響はありません。外箱は傷ありますので緩衝材扱いでお願いします。☆プレイメイト本体 他保管品の為少々ペン跡、汚れあります。ユーザーズマニュアルは特に汚れ、子どもの書き込みあります。スクリーンも小傷ありますが使用に影響ありません。マイク３つも動作確認済みです。ガイドはあまり使用しなかった為綺麗だと思います。他のWdeとのまとめ買いも歓迎です！