プロテック トランペット用セミハードケース ダブル IP301D ブラック

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この度はご覧いただきありがとうございます。その他の楽器も出品しておりますのでよろしくお願い致します。下記↓をクリックしてご覧下さい。#ココちゃんの楽器部屋【商品】Protecプロテックトランペット用セミハードケース2本収納可能IP301D【商品説明】トランペットが2本収納できるセミハードケース。可動式の仕切りとクッションを楽器にフィットさせ、しっかりと収納できます。小物の収納にも便利な大きめのポケットがついています。・撥水性ナイロン素材・トランペット2本収納可能・別売りのBPSTRAP対応・洗練されたデザイン・クッション性の高い内装【付属品】・収納ケース・別売りBPSTRAP（38,00円相当）【発送】発送の際は、緩衝材（プチプチ）で梱包し、らくらくメルカリ便にて発送致します。