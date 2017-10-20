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テクニファイバー　ラケットバッグ
商品番号 H95867236522
商品名

テクニファイバー　ラケットバッグ
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 4,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一回使ったのですが、少し大き過ぎたので出品します。ラケットは6本収納可能です。中でセパレートされており、小物の収納もしやすいです。♯Tecnifibre♯テクニファイバー
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