NIKE NFTB◆半袖 スポーツ ウェア シャツ ブラック×ブルー Mサイズ

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NIKENFTB◆半袖スポーツウェアシャツブラック×ブルーMサイズをご覧いただきありがとうございます。★コメント、購入前に必ずプロフィールをご確認ください★DRI-FITポリエステル100%◆◆◆サイズ・状態◆◆◆※個人的な主観になります。【サイズ】表記Mサイズ着丈：630mm身幅：490mm肩幅：420mm165-175/95★状態★多少使用感がありますが目立った汚れやダメージは見当たらなくまだまだ着て頂けると思います。★Tシャツ・カットソー選びのポイント★人によって着た感じはまちまちです。ゆったりだぼっと着たい、タイトに着て体のラインを見せたい、などなどいくらデザインが気に入ってもサイズ感が合わなければ着れないですよね？サイズ感はブランド、生産国によってかなり違います。ブランドが同じでもシリーズによって1サイズ違うなんてことも結構あります。まずはいつも着ているシャツを平置きしていただき着丈(襟元から裾まで)と身幅(脇の縫い目から逆の縫い目まで)を測ってみてください。S,M,L表示は絶対にあてにせず記載の採寸値と比べてみてください(^^♪※発送等につてはプロフィールを必ずご覧いただき、ご理解の上お取引お願いいたします。SOPHソフF.C.R.BバンズVANSスラッシャーTHRASHERステューシーstussyエイプapeシュプリームSUMREME 等のストリートブランド好きにもオススメです！#Z武