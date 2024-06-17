NIKE ゲームシャツ ユニフォーム unicef バルセロナ ナイキ

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商品詳細
バルセロナのゲームシャツです。unicefのロゴの部分はベロア生地です。またバルセロナのマーク部分はプリントではなく、刺繍です。unicefのベロア部分が全体的に少し赤みがかった汚れがあります。4枚目にアップの写真を載せました。また、全体的に使用感があります。中古品にご理解のある方のみご購入ください。気になることがあればお気軽にコメント欄よりどうぞ。着丈78cm身幅56cm#サッカー#スペインリーグ管理番号 107
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