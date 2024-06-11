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ローグST MAX Ｄ レフティ ドライバーヘッド単品(カバー付)
商品番号 A74463142587
商品名

ローグST MAX Ｄ レフティ ドライバーヘッド単品(カバー付)
ブランド名 キャロウェイ
特別価格 税込 13,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャロウェイローグSTMAXDドライバーヘッド単品10.5度ヘッド重量195g左(レフティ)用ヘッドカバー付　ほぼ未使用品使用には問題ございませんが　ソールに擦れ傷等ございますので写真にて判断お願いします先月中古で買いましたが私にはつかまりが良すぎたので手離しますあくまでも中古になりますのでご理解いただける方のみお願いします他のサイトにも掲載している為急きょ削除するかも知れませんのでご了承ください
http://narcologia.ru/goods/passivity930683.html
http://narcologia.ru/goods/reboot829036.html
http://narcologia.ru/goods/competitive530681.html
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