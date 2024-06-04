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2014アメリカ代表　オーセンティック　ユニフォーム　サッカー　ナイキ　メンズL
商品番号 L50440624839
商品名

2014アメリカ代表　オーセンティック　ユニフォーム　サッカー　ナイキ　メンズL
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,596 円
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商品詳細

\"数ある商品の中、ご覧頂きありがとうございます\"#くりの古着屋　です☑︎サイズL身丈:約74身幅:約57肩幅:約48袖丈:約25☑︎状態:Bプリントに劣化があります【S】未使用品・タグ付き【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感があり、部分的に汚れがある商品サッカーのユニフォームをお探しの方は#くりのサッカー　から見ることができます。⚠︎注意事項⚠︎☑︎フォロー割引で200円引きさせていただきます。☑︎素人採寸の為、多少の誤差はあると思います。ご了承下さいませ。☑︎サイズ表記も記載していますが、商品によってサイズ感が違いますので、採寸をご参考にしてください。☑︎写真の画像につきましては、なるべく実物に近いように撮影しておりますが、環境やモニターの設定などにより色合いが異なって見える場合がございます。☑︎古着故の多少の着用感や細かな汚れがある場合がございます#ヴィンテージ　#ビンテージ#在庫管理宅
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