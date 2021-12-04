ガンバ大阪　ユニホーム

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商品詳細
ガンバ大阪に所属していた藤本淳吾選手のマーキング入ユニホームです。試合観戦に数回着用していますが、目立った汚れなどはありません。 丈...半袖 カラー...ブルーチーム名/国内...ガンバ大阪カラー...ブルーチーム名/国内...ガンバ大阪リーグ...J1種類...レプリカユニフォームサイズ...L
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