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ガンバ大阪　ユニホーム
商品番号 K86325794067
商品名

ガンバ大阪　ユニホーム
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

ガンバ大阪に所属していた藤本淳吾選手のマーキング入ユニホームです。試合観戦に数回着用していますが、目立った汚れなどはありません。　　　丈...半袖　　　カラー...ブルーチーム名/国内...ガンバ大阪カラー...ブルーチーム名/国内...ガンバ大阪リーグ...J1種類...レプリカユニフォームサイズ...L
http://narcologia.ru/goods/sucrose66940.html
http://narcologia.ru/goods/freezer327898.html
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