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掛け軸 弧蓬庵 小堀卓厳作 「明月拂清風」共箱 禅語 秋掛け
商品番号 L29923094544
商品名

掛け軸 弧蓬庵 小堀卓厳作 「明月拂清風」共箱 禅語 秋掛け
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,960 円
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商品詳細

サイズ176×31センチ紙本共箱肉筆秋少しシミがございます。予めご確認くださいませ。清風拂明月明月拂清風（せいふうめいげつをはらい　めいげつせいふうをはらう）秋の夜分、明月と秋風は互いに主となり客となり、どちらが主体ということもない状態のことを指しています。このとき、月と風は一体となっていて、決して対立しあうようなものではありません。善か悪か、成功か失敗かという二元論ではなく、相手の中に自分を生かしていくという意味です。インテリア和室床の間茶会茶道具茶掛けおもてなし書道・習字用品···墨、筆、書道セット書の形式···掛け軸・掛軸
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