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【正規品】ブラックバーン（H）08-09 レプリカユニ
商品番号 O33383029433
商品名

【正規品】ブラックバーン（H）08-09 レプリカユニ
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【マドリード留学経験者のサッカーコレクション】種類:レプリカユニフォームサイズ:インターナショナルL胸のバラのエンブレムが好きで購入したユニです。過去にはシアラーも在籍したチームでもあるブラックバーン。希少価値も高くお気に入りの1枚です。※商品の扱いには十分気を付けていますが素人検品の為、細かな汚れや傷等の見落としがある場合があります。あくまでユーズドアイテムとご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。神経質な方や完璧をお求めの方はご遠慮願います。※如何なる理由があろうと、ノンクレームノンリターン、返品返金不可とさせて頂きます。以上ご理解の上よろしくお願い致します。
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